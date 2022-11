Bilancio, M5S: "Zero fondi per la progettazione dei nuovi ospedali piemontesi”

“L'assessore Tronzano si è 'dimenticato' di mettere a bilancio i soldi per progettare i nuovi ospedali del Piemonte. Ci abbiamo pensato noi: questa mattina, in Consiglio regionale, abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna la Giunta a stanziare i fondi necessari alla progettazione esecutiva dei nuovi presidi ospedalieri dell’Asl VCO e dell’ASL TO5, del nuovo ospedale Maria Vittoria e Amedeo di Savoia (ASL Città di Torino) e dei nuovi ospedali dell’AslTo4, dell’Asl di Vercelli, dell’Asl CN1 (Savigliano, Saluzzo e Fossano), di Alessandria e di Cuneo.

La progettazione esecutiva è necessaria per ottenere i finanziamenti dell’Inail, una cifra totale di circa 1 milardo e 620 milioni di euro. Il nostro ordine del giorno impegna inoltre la Giunta ad incaricare IRES per la redazione degli studi per definire il luogo più idoneo alla realizzazione dei singoli presidi ospedalieri tenendo conto delle peculiarità territoriali e dei fabbisogni di cura.Noi, con alcuni emendamenti, abbiamo già individuato le risorse per partire con la progettazione degli ospedali di Alessandria, Cuneo e

Torino. E' una questione di priorità: mentre la Giunta si appresta ad approvare una variazione al bilancio da “Doppiette e motori”, con fondi per l’attività venatoria e per i rally, il Movimento 5 Stelle pensa alla salute dei piemontesi”.

Così in una nota stampa il capogruppo regionale M5S Sarah Disabato e i consiglieri regionali Sean Sacco e Ivano Martinetti.