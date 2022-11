Volley, il Domo di De Vito batte Torino 3 a 0. FOTO

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Domenica al Palaraccagni lo Studio Immobiliare VCO Domo ha affrontato in uno scontro salvezza importantissimo il Parella Torino, fermo anch’esso a 0 punti in classifica dopo le prime quattro giornate di campionato.

Era necessaria una vittoria per non essere relegati al ruolo di ultima della classe e dover affrontare il resto della stagione rincorrendo gli avversari per raggiungere la salvezza nella massima serie regionale. Fortunatamente i ragazzi di coach De Vito, davanti alla solita splendida cornice di pubblico, hanno chiuso “la pratica Torino” con il massimo scarto, vincendo 3 a 0 (parziali 25-21, 25-18, 25-22) in poco più di un’ora di gioco.

I domesi, finalmente al completo come mai avvenuto prima in questa stagione (rientrati in organico rispetto a 7 giorni prima Pedaci, Piroia e Savoia), hanno condotto il match per tutto il tempo senza mai dare l’impressione di venire impensieriti dagli ospiti. La partita è comunque stata caratterizzata da tanti alti e bassi e Domodossola è parsa ancora un po’ fallosa in alcuni fondamentali. Probabilmente ha influito negativamente un po’ di tensione, cosa prevedibile considerata la posta in gioco della partita. Sono stati soprattutto il servizio e la ricezione, i fondamentali sui quali bisognerà lavorare ancora tanto e che non sono stati perfetti. Il Parella ha sfruttato queste imprecisioni in avvio di primo e secondo set e sul finale del terzo, ma Domodossola è riuscita con pazienza a risolvere la situazione ed uscire da queste situazioni difficili.

Grazie a questa vittoria lo Studio Immobiliare VCO Domo ha raggiunto la decima posizione in classifica, lasciandosi alle spalle proprio il Parella e l’Acqui Terme. Considerato che Domo ha affrontato nelle prime giornate tre delle squadre che sulla carta si dovrebbero giocare i play-off, da ora in poi i domesi dovranno puntare a fare punti contro tutte le avversarie. Il prossimo appuntamento (sabato 12/11 alle ore 20.30) prevede un altro derby, questa volta in casa dell’Arona, squadra partita benissimo in campionato e che occupa la prima posizione in classifica, ma che sulla carta non dovrebbe essere “attrezzata” come Biella e Lasalliano.