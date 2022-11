Gusmeroli eletto presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

Da giorni il suo nome era in lizza per essere nominato alla presidenza di una commissione. Oggi è arrivata la conferma, il deputato aronese Alberto Gusmeroli è stato eletto presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati. “Un grandissimo onore, una enorme responsabilità, un vero orgoglio” il commento di Gusmeroli. “Farò l’impossibile per meritare la fiducia e la stima che mi è stata riconosciuta con questo importante incarico. Mi impegnerò al massimo con tutto il bagaglio di esperienza e professionalità acquisita negli anni, per svolgere al meglio un incarico fondamentale e di grandissima importanza vista anche la situazione economica”.

“Cercherò di aiutare quel patrimonio unico di attività economiche che ci invidia tutto il mondo” sottolinea Gusmeroli riferendosi alle Piccole e Medie Imprese, agli artigiani e ai commercianti. “Un incarico che riguarda anche lo sviluppo turistico, il vero “oro nero” dell’Italia” ancora Gusmeroli.

“In questa nuova legislatura ho presentato già alcuni Progetti di legge su semplificazioni e abolizione microtasse, ampliamento miniflat tax, rateizzazione acconto di novembre e Flat tax incrementale. Anche da responsabile dell’unità fisco del Dipartimento economico della Lega, magistralmente guidato da Alberto Bagnai, mi preparo con questo incarico a una nuova grande sfida per aiutare il mondo delle piccole attività e del turismo” continua Gusmeroli che rivolge il suo 'grazie' a Matteo Salvini, a Riccardo Molinari e al sindaco di Novara Alessandro Canelli. .