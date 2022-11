Francesco Di Piazza è il nuovo vicario del questore del Vco

Da venerdì 31 ottobre, la Questura del Vco ha un nuovo Vicario del Questore, è il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Francesco Di Piazza.

Il Vicario approda sul lago Maggiore dopo un'intensa attività all'interno della Polizia di Stato avendo rivestito, nella sua già quasi trentennale carriera, numerosi incarichi di prestigio. Laureato in Giurisprudenza, ha frequentato il Corso per Commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Roma, ed è stato assegnato al IP Reparto Mobile di Padova, dove ha diretto poi, sino al 2014, il Reparto Prevenzione Crimine "Veneto". In questo periodo è stato impiegato in importanti operazioni ed attività di polizia, anche in altre Regioni, in particolare nel controllo del territorio in Sardegna in occasione del sequestro di Silvia Melis ed in Toscana, in occasione del sequestro di Giuseppe Soffiantini.

Il dottor Di Piazza ha coordinato, altresì, numerosi servizi straordinari di controllo del territorio anche in vertici internazionali a Napoli ed a Genova ed in attività di contrasto alla criminalità organizzata della cosiddetta Mala del Brenta. Nella sua attività si annoverano anche interventi presso le scuole di formazione della Polizia di Stato di Peschiera del Garda e di Trieste aventi ad oggetto "L'attività dei Reparti Prevenzione Crimine e le operazioni Alto impatto" .

Prima di assumere l'attuale incarico è stato assegnato alla Questura di Alessandria dove ha ricoperto vari incarichi, da ultimo quello di Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Nel corso di questa esperienza, ha diretto numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica anche in altre Province, come quelli svolti in Val di Susa per le proteste degli attivisti No Tav.

Il Questore ha formulato al nuovo Vicario i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.