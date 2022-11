Promozione, un'altra domenica difficile per le due ossolane

Otto punti dopo 9 partite. Comincia a farsi problematica la situazione della due ossolane a quasi un terzo di campionato. La domenica trascorsa ha riservato un solo punto per Juventus Domo e nessuno per il Piedimulera.

La Juventus Domo ha dovuto faticare per agguantare il pari (3-3), al termine di una partita che ha lasciato una coda polemica e la squalifica, assai pesante, di Falcioni per i noti fatti successo in campo.

Per Michael Nino – tecnico degli ossolani - c’è molto da lavorare, ma soprattutto la formazione necessiterebbe di un paio di nuovi giocatori. La Juventus Domo è la squadra che ha subito più reti in questo avvio: 20 gol, una media di 2,2 a partita. E domenica, nella trasferta di Bianzè, il tecnico dovrà rimescolare le poche carte che gli sono rimaste, visto che dovrà fare a meno di 8 giocatori, tra infortuni, squalifiche e malattie.

Il Piedimulera è uscito sconfitto da Arona (3-1), collezionando la quinta battuta d’arresto in campionato. Il gol di Ceschi aveva messo la partita in discesa, ma l’Arona ha chiuso il primo tempo già in vantaggio di due reti. Anche Moz . tecnico dei gialloblu - da sempre predica calma, perché la squadra è stata rinnovata a fatica a trovare l’amalgama giusto. La difesa ha incassato ad oggi 15 reti, mentre l’attacco, con 10 gol, è uno dei meno prolifici del girone.

Il prossimo turno si presenta delicato. A Piedimulera arriva l' Omegna che non nasconde le sue aspirazioni ed ha il dente avvelenato per il ko di Bellinzago a tempo scaduto.