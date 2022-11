Armocromia, musica e visite guidate: eventi legati alla mostra "Nel segno delle donne"

Una serie di eventi collegati alla mostra "Nel segno delle donne". Li propone dal 18 novembre il Comune di Domodossola e comprendono visite guidate con il curatore dell'esposizione Federico Troletti, l'incontro 'Armocromia in museo' e il concerto della violinista Laura Marzadori.

Venerdì 18 novembre alle ore 18 al Museo di Palazzo San Francesco l'incontro con l'esperto del colore Ferdinando Schettino “Armocromia in museo”. Trovare l’armonia nei colori per valorizzare la propria immagine attraverso la scelta delle tonalità cromatiche più adatte alle proprie caratteristiche. Ingresso a pagamento fino a esaurimento posti. Biglietto intero € 8,00, ridotto mini (under 19, universitari, ecc.) € 3. Prenotazione consigliata al 338 5029591 (anche WhatsApp). Biglietto di ingresso valido come anche in abbinamento alla visita guidata del curatore del 18/11/2022 ore 16:00, visita € 2.

Sabato 19 novembre alle ore 21 è in programma al Museo di Palazzo San Francesco “Un violino in bella mostra”, concerto del primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Laura Marzadori. La musicista, diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio Martin di Bologna, è vincitrice a soli 25 anni del concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e da maggio di quest’anno, ricopre ufficialmente questo prestigioso ruolo che, in pochi mesi, le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al mondo: Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano.

Ingresso a pagamento fino a esaurimento posti. Biglietto unico € 8,00. Prenotazione obbligatoria al 338 5029591 (anche WhatsApp). Biglietto di ingresso valido anche in abbinamento alla visita guidata del curatore del 19/11/2022 ore 16:00, visita € 2,00.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre alle ore 16 il curatore Federico Troletti accompagnerà il pubblico nel percorso espositivo della mostra “Nel segno delle donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso”. Una visita speciale tra le oltre settanta opere che raccontano i cambiamenti nel ruolo della donna dalla fine dell’Ottocento e gli anni Quaranta del Novecento, tra l’Italia e la Francia, incrociando anche il capoluogo ossolano. Gli artisti che indagano questa metamorfosi, hanno nomi come Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi, Mario Cavaglieri, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Vittorio Amedeo Corcos, Giacomo Grosso, Cesare Maggi, Carrà, Pellizza da Volpedo, Mario Sironi, Amedeo Modigliani e Picasso, un racconto dei nuovi modelli femminili che convivono con quelli più tradizionali.

Ingresso a pagamento. Biglietto intero € 8,00, ridotto maxi € 6,00 (over 65 e tesserati AMO) , ridotto maxi € 3,00 (bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, universitari, persone diversamente abili, guide, interpreti e accompagnatori turistici senza gruppo), € 15,00 famiglia. Visita guidata per gruppi di almeno 5 persone € 2,00 ciascuno, se inferiori € 10,00 da dividere tra i partecipanti. Prenotazione al 338 5029591 (anche WhatsApp).