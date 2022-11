Covid, stabile la curva dei contagi in Piemonte

In Piemonte la curva dei contagi risulta stabile rispetto ai sette giorni precedenti. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 7,6%, in calo rispetto alla settimana precedente, quella dei posti letto in terapia intensiva si attesta all'1,9%, anch'essa in calo, mentre la positività dei tamponi è al 13,8%.

In Piemonte nel periodo dal 4 al 10 novembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.826. Suddivisi per province: Alessandria 189, Asti 71, Biella 75, Cuneo 152, Novara 138, Vercelli 64, Vco 48, Torino città 392, Torino area metropolitana 654. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 12.781 (+135). Questa la suddivisione per province: Alessandria 1323 (-60), Asti 499 (-82), Biella 527 (+63), Cuneo 1065 (-98), Novara 968 (+14), Vercelli 446 (-5), VCO 333 (-1), Torino città 2.746 (+241), Torino area metropolitana 4.579 (+62).

Nella settimana dal 4al 10 novembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 300.6 stabile (+1,1%) rispetto ai 296.3 dei sette giorni precedenti. Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 155.3 (+12,5%). Nella fascia 25-44 anni è 283.1 (+4,9%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 343 (-0,9%). Nella fascia 60-69 anni è 373.9 (-2,8%). Tra i 70-79 anni è 417.1 (-2,1%). Nella fascia over80 l’incidenza risulta 403.5 (+2,5%).

In età scolastica, nel periodo dal 4 al 10 novembre, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti varia a seconda delle fasce di età. Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 109.2 (+11.1%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 52.4 (-10,9%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 75.3 (-8,9%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 125.1 (-4,6%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 151.3 (+44,5%).