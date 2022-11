In Ticino frontalieri a quota 77.732

Frontalieri a quota 77.732 in Canton Ticino. Il report di giugno-settembre mostra una crescita dell'1,6% sul trimestre precedente e del 4,2% sullo stesso periodo dell'anno prima

Alla fine di settembre, il numero di stranieri con un permesso per frontalieri (permesso G) attivi in Svizzera era pari a circa 374.000. Il loro numero complessivo è aumentato di 5,8% rispetto al terzo trimestre 2021.



Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (55,7%), mentre il 24,0% e il 17,1% rispettivamente in Italia e in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è aumentato da 322.000 nel 3° trimestre 2017 a 374 000 nel terzo trimestre 2022, il che corrisponde a un incremento del 16,3%.