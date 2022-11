Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon: celebrazione a Mergozzo

La sera di venerdì 11 novembre 2022, a Mergozzo, le Guardie d’Onore del Piemonte si sono date appuntamento per la santa messa in suffragio dei Sovrani d’Italia e degli Associati “andati avanti”.

L’evento, organizzato dal delegato per il Verbano Cusio Ossola, Carlo Fedeli, ha visto la partecipazione di illustri nomi nella gerarchia regionale dell’Istituto. Insieme al labaro della delegazione locale, erano presenti quelli delle Delegazioni di Torino, Cuneo-Vicoforte e della Regione Piemonte decorato di ben tredici Medaglie d’Oro al Valor Militare appartenute ad altrettanti piemontesi soci dell’Istituto.

La santa messa è stata celebrata dalla Guardia d’Onore e parroco di Mergozzo, don Massimiliano Maragno, cavaliere dell’Ordine al Merito di Savoia, assistito dalla Guardia d’Onore monsignor Gianluca Gonzino, canonico del Duomo di Vercelli e commendatore Mauriziano.

Erano presenti il dottor Giovanni Seia, ispettore regionale dell’Istituto e vulcanico custode delle Tombe Reali a Vicoforte, il generale Bruno Pamfili, valente ufficiale dell’Esercito Italiano in quiescenza, autore di un pregevole saggio sulla Sacra Sindone e insignito di prestigiosissime onorificenze cavalleresche e il capitano Giulio Tatoni, ufficiale degli Alpini in servizio attivo, Guardia d’Onore, cavaliere Mauriziano e del Santo Sepolcro. Hanno partecipato inoltre i famigliari del compianto dottor Alberto Foracchia, medico condotto molto conosciuto e stimato nel Verbano, Guardia d’Onore e cavaliere Mauriziano scomparso nell’ottobre 2020.

Alla Santa Messa è seguito un momento conviviale presso il quale l’Ispettore Regionale Giovanni Seia ha provveduto, a norma dello Statuto del sodalizio, alla consegna delle pergamene e delle decorazioni alle Guardie d’Onore del Verbano che si sono distinte nel corso del 2021 per il numero di servizi svolti. In particolare, hanno ricevuto la Medaglia al Merito di Servizio, decorazione voluta per l’Istituto da Re Umberto II, la dottoressa Roberta Catalano Tatoni e il giovane Pietro Punginelli. Elisabetta Armanini e Giovanni Fedeli hanno invece ricevuto l’attestato che attribuisce loro la qualifica di “Guardia d’Onore”.

“I convenuti dalle diverse realtà del Piemonte -sottolinea il delegato per il Vco Carlo Fedeli- hanno potuto apprezzare le bellezze del piccolo lago e i caratteristici scorci che animano l’antico borgo di Mergozzo ripromettendosi di tornare per una visita più approfondita”.