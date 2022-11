Parrocchia, rinviata a dicembre la Giornata dei poveri al Villaggio Sisma

È stato rinviato al 3 dicembre l'appuntamento previsto per domenica 13 novembre in occasione della Giornata dei poveri al Villaggio Sisma. La parrocchia di Villadossola il 3 dicembre proporrà un incontro rivolto in particolare agli operatori Caritas, ma aperto a tutti.

“Sarebbe bello che la partecipazione fosse ampia – spiega il parroco don Massimo Bottarel - per lasciarci provocare, come dice il papa, dalle tante povertà del momento presente”. Alle 16 ci sarà l'inizio lavori nel salone dell'oratorio seguirà la messa alle 18 la messa nella chiesa di Cristo Risorto e al termine la cena in oratorio. Sarà presente Federico Diotti della Caritas Diocesana.