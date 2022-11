La Virtus Villa esce alla distanza, ma il Fomarco si lamenta

‘’Bravi a venirne fuori, non era facile’’. Daniele Massoni analizza così la partita del Villa in quel di Pieve Vergonte. Partita in discesa dopo il primo tempo (gol di Pasin) ma complicatasi per l’uno-due fulmineo del Fomarco ad inizio ripresa. La vittoria (3-2) del Villa sul terreno del Fomarco è arrivata dopo un derby combattutissimo e incerto, con code polemiche. Tra i protagonisti un voto in più tra i biancocelesti Michele Zonca, Tabacco, Guerra e Martinella; dei padroni di casa Guido Mariano - che quest'anno si riscopre col fiuto del gol - Gjeci, Alberti Violetti.

‘’Nel complesso abbiamo fatto bene – afferma il tecnico della Virtus Villa - . Abbiamo chiuso il primo tempo con un gol di vantaggio, un palo ed almeno 3 occasioni da gol. Poi a inizio ripresa ci siamo trovati sotto 2 a 1, con i loro primi due tiri in porta. Da parte loro nella ripresa ho visto una parata di Pavesi alla fine. Sapevamo che sarebbe stata un partita difficile, ma il campionato è questo perché qui abbiamo tribolato noi, ma anche il Momo ed altre buone squadre’’.

Chi ha un diavolo per capello è Tiziano Piccinini, tecnico del Fomarco. ‘’E’ stata una partita aperta, con occasione da tutte e due le parti e nel calcio chi fa gol vince, è giusto così – rimarca - . Il problema è che da due falli a nostro favore, non fischiati, abbiamo preso due gol loro. Il Villa è stato più bravo di noi perché ha realizzato le occasioni avute, ma se finisce pari non si sarebbe lamentato nessuno perché sarebbe stato il risultato equo. La squadra ha giocato, Alberti Violetti non l’hanno mai preso e questo vuol dire che abbiamo attaccato. E' la conferma che non siamo scesi in campo a fare la corrida buttando la palla in aria, ma abbiamo giocato a pallone. Poi ci sono i valori: il Villa è stato costruito per vincere il campionato e noi per salvarci. Ma certo non mi fa piacere che un arbitro determini i risultati’’.

Non positiva, in effetti, la prestazione di Cavaliere, della sezione di Torino, che ha sorvolato su molti falli, anche duri, e ne ha concessi per episodi meno eclatanti.