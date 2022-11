Nino: ''Un risultato frutto della reazione della squadra''

''Abbiamo fatto un'ottima partita anche se non è stato facile essendo rimasti in dieci molto presto''. Michael Nino spiega così il 2 a 2 colto a Bianzè, dove la Juventus Domo fatto una buona partita e dato un calcio alla polemiche l'hanno circondata in settimana.

Un pari che è frutto di una reazione dell'intera gruppo, che ha tirato fori in campo la voglia di dimostrare qualcosa. Nonostante la formazione rimaneggiata, la squadra ha messo in mostra grinta e determinazione.

''Ho dovuto improvvisare - dice Nino - con una difesa inventata. Ma nonostante questo abbiamo fatto bene, benché giocassimo in dieci dal primo tempo''. Un esempio della buona prova? Fabio Cabrini, oltre a due gol, è stato devastante per gli avversari.

Il tutto con un arbitraggio (direttore Gabriele Iorfida di Collegno) apparso penalizzante con i granata, ad iniziare dal primo pareggio dei padroni di casa, gol apparso in netto fuorigioco, dai troppi ammoniti in casa Juve Domo e da episodi controversi in area del Bianzè.

Un risultato che dice che la squadra sta crescendo e i 5 punti nelle ultime partite lo confermano.