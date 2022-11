Farmacisti, biologi, ma anche medici e muratori: ecco i posti di lavoro che restano "scoperti"

Saranno quasi 28mila le nuove assunzioni in Piemonte nel corso del mese di novembre. Lo dice l'ultima rilevazione Unioncamere-Excelsior. Per la precisione saranno 27.660, ma saranno 9103 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando l'economia regionale viveva il suo momento di rimbalzo dopo la crisi pandemica.

Cali e crescite, a seconda del periodo di paragone

Un calo che risulta ancora più evidente se si ragiona in termini di trimestri: da novembre a gennaio 2003, infatti, si attendono 90.390 nuovi inserimenti, ma sono 17.190 in meno rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Se il confronto, invece, viene effettuato col periodo pre-pandemico (novembre 2019-gennaio 2020), si rilevano 2.700 entrate in più a livello mensile e 14.880 in più nel trimestre.