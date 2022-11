Ossolani alla Maratona di New York

C’erano anche alcuni residenti nel Verbano Cusio Ossola alla recente Maratona di New York, competizione che ogni anno richiama decine di migliaia di runner e vede più di 2 milioni di spettatori lungo il percorso.

Un tracciato impegnativo per una gara indimenticabile che quest’anno ha visto protagonista anche Lorena Capobianco Scesa di Villadossola e Francesco Ciuni di Domodossola. Una bella esperienza per i due volati negli States per quest’esperienza che vede impegnati i professionisti della maratona ma anche tanti appassionati e cultori delle lunghe distanze.

Oltre a Lorena e Francesco hanno tagliato il traguardo altri 2250 italiani.