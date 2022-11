È stato un momento d'incontro e di confronto, un momento utile a tutti gli attori del territorio transfrontaliero, il convegno conclusivo del progetto Interreg "TVA – Il Trenino Verde delle Alpi Motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese", svoltosi lunedì 14 novembre 2022 nel Salone Grande della Società Svizzera di Milano.

Rinforzare lo slancio dei 290 milioni di euro che si spenderanno per potenziare la linea del Sempione, che non può né deve rischiare di essere lasciata lontana dai flussi internazionali viaggiatori. Completare il pieno recupero della Via Stockalper tra Gondo ed Iselle con un nuovo progetto Interreg che includa i Comuni interessati. Sono due punti fondamentali (non i soli) trattati dal convegno, nato (anche) per portare nel futuro le idee di turismo e sostenibilità germogliate sulla linea transfrontaliera.

Importanti presenze hanno caratterizzato la giornata, a partire dal moderatore Walter Finkbohner, Rappresentante Capofila Svizzero, che da subito ha sottolineato come il 72% delle persone che deve raggiungere Briga da Domodossola (o la tratta opposta) usi il treno e non l’automobile.

Da registrare la presenza di Michele Rabino (Direttore commerciale RFI), ma anche del Direttore Generale di Trenord Giorgio Spadi. E del vicepresidente della Provincia del VCO Rino Porini; di Lucia Nigrogno, Presidente agenzia della mobilità piemontese; di Gabriella Aires, Consigliere di Amministrazione di Visit Piemonte e di Fiorenza Ratti (Progetto Interreg Repubblica e Cantone Ticino). Markus Wiget, Presidente della Società Svizzera di Milano. Walter Finkbohner ha portato i saluti di Franz Ruppen, Consigliere di Stato, Ministro mobilità, territorio, ambiente del Canton Vallese; del Presidente della Città Brig-Glis, Mathias Bellwald; di Sabrina Dallafior Matter, Console Generale della Svizzera a Milano. A portare il saluto dell’Assessore Marco Gabusi, Ezio Elia della direzione Trasporti della Regione Piemonte.

"Il futuro della linea del Sempione: Italia e Svizzera investono in Piemonte".

E’ il grido d’allarme lanciato da Yannick Parvex, (Segretario Generale OuestRail) dove importante sarebbe che Regione e Provincia del Vco sensibilizzassero il ministero a Roma, per un potenziamento della Iselle - Milano/Genova/Torino. Il rischio è perdere posizioni rispetto alle offerte internazionali con il Nord Europa (compreso la Gran Bretagna, che prossimamente sarà collegata con la Svizzera).

Dopo una lunga sfilata di saluti istituzionali, il via agli interventi.

Yannick Parvex, ha accertato il suo intervento proprio sul futuro del Sempione evidenziando come la Lötschberg-Simplon, abbia visto un deciso declino dal 2017 al 2020. Spostandoci sul traffico merci, il segretario generale OuestRail ha ribadito l’importanza di proteggere le nostre Alpi, idea abbracciata dal progetto che mira al trasferimento di questo importante settore dalla strada alla ferrovia.

Alessandra Tasso di Visit Piemonte, partner del progetto, ha ricordato un importante dato: da recenti sondaggi sulla popolarità del Piemonte condotti sui mercati esteri, la Svizzera è in cima alla classifica come numero di visitatori interessati alle meraviglie del Piemonte. In crescita il turismo Outdoor: nel 2021 numeri superiori al periodo pre pandemico (2019), 286 milioni le presenze registrate a livello italiano, dati che si rispecchiano anche a livello regionale, con un altro interessante sondaggio realizzato sulle esperienze preferite dai turisti per una vacanza in Piemonte durante i mesi di settembre/ottobre 2022, concludendo che per la maggior parte delle persone le priorità riguardano attività all’aria aperta, outdoor e natura, ma anche visite e soggiorni culturali. A seguire, sono state illustrate le tante attività e le iniziative organizzate dall’ente per la promozione e la comunicazione dell’offerta turistica del territorio transfrontaliero, unito dal Trenino Verde delle Alpi.

Angelo Trotta, Direttore Ticino Turismo ha sottolineato sin da subito l’importanza del settore turistico nel Cantone, che genera un indotto di 2.2 miliardi di CHF, una percentuale di PIL territoriale maggiore del 10% e più di 20’000 posti di lavoro. Un focus sull’importanza dei tunnel presenti nel territorio, collegamenti strategici che hanno permesso di ridurre i tempi di viaggio ed ampliare le capacità; nel 2016 inaugurata la galleria di base del Gottardo e nel 2021 è stato inaugurato anche il Tunnel di base del Ceneri. “Spostarsi in Ticino non è mai stato così facile” ha ricordato. E a proposito delle sfide nell’interesse della sostenibilità, emerge la necessità di ridurre il tempo di percorrenza Lugano-aeroporto di Malpensa.

Le realizzazioni sul territorio

Marco Bossi, Presidente del Consiglio Comunale di Domodossola ha spiegato che uno degli obiettivi è incrementare l’attività del servizio pubblico attraverso l’infomobilità, l’accessibilità, l’intermodalità e la promozione di servizi a basso impatto ambientale.

Ilona Ott, delegata BLS per Città Gemeinde Brig-Glis, (rappresenta la parte svizzera del progetto BLS) ha parlato di un trenino “verde” a tutti gli effetti: "Viaggiare bene con un mezzo più sostenibile che ha un impatto ridotto. Viaggiando in treno si risparmia il 75% di energia, le emissioni di CO2 sono ridotte al 95%. Un modo di viaggiare tanto avvincente quanto rilassante, viaggiare sulle tratte panoramiche più suggestive, sulle montagne più belle e sui battelli più romantici, con orario cadenzato e integrato tra i vari mezzi di trasporto ed una rete di trasporto pubblico capillare. Punto di forza per l'economia e la destinazione turistica". Il nuovo trenino collega nel primo passo Berna e Briga e nel secondo passo (in attesa ancora l’omologazione Italia-Svizzera) arriverà fino a Domodossola.

Alberto Conte di Itineraria, ha concluso gli interventi dei relatori con “La Via Stockalper, esperienza di due camminatori tra Briga-Sempione- Val Divedro e Domodossola tramite anche la visione di un breve filmato dei percorsi Alpini .