Ossola Amica dell'Ugi, a Villadossola il negozio natalizio della solidarietà

Il 26 novembre apre a Villadossola, in via Sempione 59, in occasione del periodo natalizio, il negozio solidale dell'Ossola Amica dell'Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini); resterà aperto fino al 24 dicembre. Qui sarà possibile scegliere fra molti originali articoli regalo e nello stesso tempo fare beneficenza. Sarà disponibile, fanno sapere dall' Ossola Amica dell'Ugi, anche il panettone Bonifanti.

Nei giorni scorsi l'associazione ha presentato il film 'Hoganbiiki Il valore della sconfitta' del regista Enzo Dino, al teatro La Fabbrica in occasione di una serata benefica. Prima della proiezione c'è stato un approfondimento e una presentazione da parte del regista e della produttrice Elena Rotari e del compositore della colonna sonora Alberto Masoni.

Il presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi, Damiano Bassi, è riuscito a portare la pellicola a Villadossola grazie all'amicizia e vicinanza del regista all'Associazione Ugi . Un precedente film del regista 'La stanza del sorriso' aveva avuto come location Casa Ugi e da lì Dino è venuto a conoscenza dell'opera di volontariato di questa realtà.

Prima della presentazione del film sono intervenuti il presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi, in rappresentanza dell'Ugi nazionale Cinzia Gallo e il sindaco di Villadossola Bruno Toscani.