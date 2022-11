Treni e stazioni, operazione straordinaria delle polizie europee

Ben 2051 persone controllate, di cui 330 con precedenti di polizia, 5 denunciati, 338 operatori impiegati in 53 stazioni ferroviarie, 554 treni controllati. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione straordinaria “Rail Action Day 24 blue” promossa dal network di Polizie ferroviarie e dei trasporti europee RAILPOL nei giorni 9 e 10 novembre per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario.