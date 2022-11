Basket, la Cestistica impegnata a Borgomanero

Il programma di serie D di basket prevede per la Cestistica questa sera alle 21 la sfida del Pala Don Bosco contro gli Spartans Borgomanero mentre domenica alle 18 ad Ornavasso ci sarà il derby tra Vox Gravellona e Paracchini Expo Foma Omegna.

"E' stata una settimana particolare, dove ci siamo allenati al Rosmini per i problemi all'illuminazione al PalaRaccagni - spiega coach Massimo Marchi - e dove abbiamo avuto qualche defezione per i mali di stagione. Però dovremmo esserci tutti: recuperiamo anche Cerutti, che ovviamente non sarà al massimo della forma ma che è meglio avere a disposizione. Affrontiamo una buona squadra, solita ed allenata dalla vecchia volpe Lele Facchin: sarà tosta ma noi vogliamo continuare a rimanere in vetta". Come detto derby invece domenica".

"Non guardiamo la classifica, andiamo ad Ornavasso con grande rispetto dei nostri avversari: inutile nascondere che stiamo bene e che il morale è alle stelle" la sottolineatura del coach della Fulgor Marco Lodetti.