Vogogna, vendita benefica di torte per ristrutturare l'oratorio

Una serie di iniziative per rinnovare l'oratorio di Vogogna, le organizza il nuovo parroco don Nicola Salsa insieme ad un gruppo di genitori, nello specifico per sistemare le aule della struttura.

Il prossimo evento è la Fiera del Dolce per l'Oratorio, in programma il 20 novembre dalle 10 alle 11:30. È possibile collaborare preparando un dolce, specificando dettagliatamente tutti gli ingredienti in un biglietto, oppure acquistarne uno e portarlo domenica per le 10 davanti alla Chiesa. Tutto il ricavato della vendita benefica sarà destinato ai lavori di ristrutturazione.