Continua a volare la Cestistica

I granata ieri sera hanno conquistato la quinta vittoria in altrettante partite: violato il parquet del Pala Don Bosco di Borgomanero per 56/47. Decisivo il primo tempo, con gli ossolani che si sono costruiti un vantaggio di 10 punti che poi hanno gestito fino alla fine senza troppi problemi.

“Venivamo da una settimana al buio, in tutti i sensi visti i problemi al PalaRaccagni - scherza coach Marchi - ma i ragazzi hanno accesso la luce fin dalla palla a due. Sono stati davvero bravissimi perché il valore degli Spartans e’ alto: siamo imbattuti, forse non se lo aspettava nessuno ma è il frutto del nostro lavoro. Avanti così, per divertirci e per continuare a stupire”.