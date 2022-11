Migliori profumi da uomo 2022: TOP 5 più venduti

Oggi il profumo maschile non è un tributo alla moda, ma una necessità diretta, non meno importante di quello femminile. La scia di profumo che accompagna un uomo crea l'impressione finale. Pertanto, la scelta del profumo dovrebbe essere affrontata in modo responsabile, perché un profumo di alta qualità, scelto in base alla propria visione del mondo e ai propri gusti, è un must che ci distingue e dona individualità.

Oggi, ti suggeriamo di familiarizzare con la nostra selezione dei migliori profumi da uomo. Abbiamo selezionato i 5 migliori profumi da uomo di tutti i tempi - composizioni nuove e già apprezzate, nonché le opzioni che fanno impazzire le donne. Ti stai chiedendo dove acquistare tale fragranze? Dai un’occhiata più da vicino nel negozio online MAKEUP, dove troverai non solo i migliori profumi uomo, ma anche da donna, da vari produttori di fama mondiale a prezzi davvero convenienti.

Paco Rabanne Invictus Onyx

Tra i profumi uomo 2022, l’eau de toilette Paco Rabanne Invictus Onyx si posiziona come leader. Questa è una fragranza fresca, legnosa e fougère introdotta nel mondo nel 2020. Come se provenisse da un'altra dimensione, la bottiglia a forma di calice, che racchiude la magia di questa composizione, diventerà un vero e proprio simbolo della vittoria e del raggiungimento di nuove vette.

Fin dalle prime note, la fragranza rivela la freschezza agrumata del pompelmo rosa e la dolcezza del succoso mandarino maturo. Freschi accenti amaro-salati di note marine rendono l'accordo di apertura speciale ed eccezionale. Il cuore della composizione fragrante risuona con l'inebriante acidità del gelsomino e le sfumature dolci e resinose dell'alloro. La base della fragranza è intessuta di calde note di foglie di patchouli e sfumature nobili di ambra e muschio di bosco.

Paco Rabanne Invictus Onyx - una personificazione invisibile di mascolinità e forza d'animo!

Laura Biagiotti Roma Passione Uomo

Tra i migliori profumi da uomo, l’eau de toilette Laura Biagiotti Roma Passione Uomo occupa un posto ben meritato. Questa è una fragranza accattivante, pulsante, orientale, legnosa e speziata, che incarna una storia d'amore appassionata e stimolante, un incontro intimo di due amanti sotto il cielo rosso fuoco di un tramonto ammaliante.

Fin dalle prime note del profumo, vieni attirato in un forte e sensuale abbraccio dai caldi accordi di elemi e cardamomo, rinfrescati da sentori di mandarino. Il cuore forte, energico e maschile della composizione è composto da note corroboranti di caffè, accenti speziati-terrosi di patchouli e sfumature di noce moscata e salvia sclarea. Nella base, una scia morbida e gentile ti avvolge con calore e tenerezza sensuali, irradiando il calore legnoso del legno ambrato, la dolcezza della vaniglia e gli accenti speziati-affumicati delle fave tonka.



Maison Francis Kurkdjian Amyris Homme

Questo profumo può essere classificato anche come il profumo uomo migliore al mondo, grazie alla sua composizione olfattiva unica. Rilasciata nel 2012 dal noto profumiere Francis Kurkdjian, che è anche il proprietario del marchio omonimo, questa fragranza è progettata per uomini talentuosi e creativi che seguono le tendenze della moda. Kurkdjian ha combinato perfettamente all’inizio note fresche di mandarino con caldi accordi di rosmarino. Più tardi, il cuore rivela una miscela davvero originale - amyris, caffè, cioccolato al latte, giaggiolo e noce di cocco, che nella base lasciano il posto alla fava tonka combinata con note di legno di agar.

Grazie a una tale combinazione, questa fragranza suona solido sia alle cene di lavoro, che alle riunioni romantiche.

Tiziana Terenzi Bianco Puro

Se anche questa è una composizione unisex, è riuscita a posizionarsi tra i primi 5 migliori profumi da uomo quest'anno. Questa fragranza è una dedica alla città italiana di Tropea, situata sulle rocce bianche come la neve. I paesaggi che si aprono intorno - spiagge di sabbia bianca e mare cristallino - provocano delizia e vero stupore.

Le note iniziali della piramide olfattiva rivelano la freschezza degli agrumi mediterranei: la nobile amarezza del bergamotto, l'astringenza del mandarino verde e la freschezza del limone. Nel cuore, troviamo chiodi di garofano, la dolcezza del caramello, la freschezza floreale-erboristica della lavanda, il suono esotico del mango e i toni acuti e legnosi-dolci dello zafferano. La base del profumo è stata costruita sulla dolcezza speziata di vaniglia, vetiver terroso-legnoso, muschio balsamico-legnoso, patchouli, legno di sandalo e oud, oltre a calde sfumature resinose di mirra.

Acqua Di Parma Oud & SpiceAnche se si tratta di un profumo nuovo, lanciato nel 2021, è uno dei profumi uomo più venduti quest'anno, essendo una magistrale combinazione di due sensazioni aromatiche: un ricco aroma di oud completato da note di agrumi. All’apertura della composizione, le note profumate di rosa sono combinate con la freschezza del bergamotto e con la dolcezza del lampone, per creare una creazione sorprendente. Il cuore rivela una miscela di chiodi di garofano cosparsi da pepe rosa e cannella, che nella base sono stati sostituiti da note di oud, labdano e patchouli.