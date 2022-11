Natale di Solidarietà a Casa don Gianni

Domenica 4 dicembre una giornata in compagnia a Casa don Gianni con l'iniziativa 'Natale di Solidarietà'.

Il programma prevede il pranzo a Casa don Gianni alle ore 12.30 (per chi volesse partecipare a Seppiana alle ore 11 verrà celebrata la Messa in ricordo di Don Luigi Del Conte).



Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento con il Gioco dell'oca ed i premi confezionati dai volontari della Casa. Tutto il ricavato della giornata servirà a finanziare il Fondo di Solidarietà di Casa don Gianni.

“Il Fondo -sottolineano da Casa Don Gianni- è un importante strumento di sostegno, garantisce a tutti l’accesso ai servizi di consulenza e cura presso il Centro per la Famiglia e presso lo Studio dentistico Sorrisi di Solidarietà, favorisce percorsi di avvicinamento al lavoro”.



Per prenotare il proprio posto occorre telefonare al numero 0324 243006 entro martedì 29 novembre.