Volano Vogogna e Ornavassese. Il Villa cede alla Crevolese FOTO

Il Villa cade in casa contro la Crevolese finalmente vincente e rende vano lo scivolone della capolista Momo. Un passo in avanti verso la vetta la fanno Vogogna e Ornavassese, brave a vincere e ad accorciare in classifica.

Questa l'analisi della domenica calcistica. Che conferma il buon momento del Vogogna che piega la temibile Cannobiese (2-1) e si porta a 2 punti dal Momo, battuto in casa dal Cameri. Sul successo dei biancoverdi la firma di Simone Margaroli, che sta ulteriormente incrementando il bottino di gol realizzati in carriera.

Nella scia anche l'Ornavassese che passa in casa del Borgolavezzaro (3-2). I neri vanno sotto di due gol ma poi recuperano con Bianchi, autore di una doppietta, e Michele Stasolla. Ora sono a 20 punti, solo 5 distanti dal Momo.

Chi 'cicca' la rincorsa è il Villa. Impegnato al Curotti contro una Crevolese in difficoltà, perde inaspettatamente (1-2). La Virtus nel secondo tempo, sotto di due gol (Malvicini e Vadalà), crea occasioni, ma va in rete solo con Martinella. E' la seconda vittoria in campionato per i ragazzi di Chiaravallotti. La Virtus resta a 7 punti dalla vetta subendo la terza sconfitta in 11 partite.

Buono il punto del Fomarco, già visto in crescita sette giorni prima col Villa. In vanyaggio con Guido Mariano (sesto gol) vengono raggiunti dal Gravellona a 9 minuti dalla fine. Il punto è però ottimo perché il Gravellona è al suo ottavo risultato utile consecutivo. Unico rammarico il rigore sciutato da Gjeci che avrebbe potuto cambiare la partita.

Niente da fare per la Varzese, che cade (3-0) a Pernate. I granata erano in campo in formazione altamente rimaneggiata e l'avversario era uno dei meno abbordabili di questo girone. Gli ossolani hanno venduto cara la pelle ma nella ripresa sono capitolati contro una squadra più forte.

La classifica: Momo 25; Vogogna 23; Pernatese 21; Cameri, Ornavassese 20; Gravellona 19; Cannobiese, Virtus Villa 18; Union Novara 17; Varzese 14; Trecate 13; Fomarco 11, Crevolese 8; Comignago 7; Agrano 5; Borgolavezzaro 4.