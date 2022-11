Botteghe dei servizi di montagna, soddisfazione di Preioni per le 17 domande dal Vco

Delle 154 domande pervenute per il bando regionale da 3 milioni di euro finalizzato al mantenimento e allo sviluppo delle cosiddette “botteghe dei servizi” in aree montane, 17 sono pervenute dal Verbano Cusio Ossola. Ne usufruiranno - l’elenco sarà disponibile soltanto a istruttoria completata, entro febbraio 2023 - Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Per il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, un risultato più che soddisfacente “valutato che il Vco è stato preceduto, per numero di domande presentate, dalle sole province di Cuneo e dal Torinese”.

“Le botteghe dei servizi - rimarca Preioni in una nota - dove sarà possibile la vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, integrata ad un’attività di informazione per residenti e turisti, rappresentano avamposti importanti per tutti quei piccoli centri montani che purtroppo nel tempo sono già stati privati di diversi servizi essenziali, soprattutto in direzione della fetta di popolazione più anziana. Ma per l’amministrazione piemontese a maggioranza Lega - sottolinea Preioni - la montagna non solo non è di serie B ma è anzi un patrimonio di tutti, da sostenere e salvaguardare con azioni mirate e di buon senso come questa di cui diamo oggi i primi risultati”.

Ora le domande saranno esaminate da un apposito Comitato e il contributo massimo previsto per ogni singola domanda, previo l’ok, è di 50mila euro, di cui 30mila per investimenti e la restante parte per le spese di gestione. Nella nota Preioni ringrazia, infine, il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Montagna, Fabio Carosso.