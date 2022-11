Il 26 novembre si accende l'albero di Natale in piazza Mercato

Una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli a Domodossola, in attesa dei Mercatini di Natale del 17 e 18 dicembre, evento clou delle feste natalizie del capoluogo ossolano.

Il primo è sabato 26 novembre, alle 16.30 con l’atteso pomeriggio dedicato all’accensione dell’albero di Natale in Piazza Mercato. Un grande evento pomeridiano con la suggestiva parata natalizia e lo spettacolo “Light Christmas”: giocoleria luminosa, artisti e trampolieri animeranno il cuore del Borgo della Cultura, mentre Babbo Natale distribuirà a tutti i bambini le letterine. Infine, l’accensione del grande Albero di Natale in Piazza Mercato, alla presenza del Sindaco e del Parroco.

Domenica 18 dicembre, in concomitanza con i Mercatini di Natale, tornerà a Domodossola Babbo Natale: nel cortile interno del Municipio di Domodossola, dalle 14.30 alle 18.30, incontrerà i bambini per la riconsegna delle letterine e per le immancabili foto