Per le festività natalizie è tornato Locarno On Ice

Dal 18 novembre è tornato il villaggio di Natale di Locarno On Ice. In piazza Grande casette gastronomiche e il bar accolgono locarnesi e visitatori per assistere ai mondiali di calcio e proporre loro musica ed eventi per bambini.

Dal 2 dicembre sarà attiva la pista di ghiaccio circondata da tappeti rossi. Con la sua terrazza in parte coperta e riscaldata, un palco per i concerti dal vivo, grandi igloo bar trasparenti e una serie di piccoli chalets dove gustare diverse specialità gastronomiche Locarno On Ice animerà le feste natalizie fino all'8 gennaio.

Tutti i dettagli sulle iniziative in programma sono disponibili al link http://www.locarno-on-ice.ch/

(Foto social)