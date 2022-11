La programmazione del Cinema Corso

Strange World

Il film diretto da Don Hall, racconta la storia della famiglia Clade, nella quale tutti i componenti sono esploratori e gestiscono una fattoria di famiglia. Un giorno bussa alla loro porta la presidentessa di Avalonia, Callisto Mal, giunta da loro per chiedere aiuto. A quanto pare il pando, una pianta scoperta da Searcher Clade anni prima, è in pericolo. Il pando è stata una vera e propria rivoluzione per gli abitanti di Avalonia, ma ora che la pianta è in pericolo, anche la popolazione si trova nei guai.

È così che la famiglia Clade si mette in viaggio per svolgere una nuova missione: salvare Avalonia. Durante questa impresa, però, sorgeranno tra loro diverse contrarietà, ma saranno costretti a metterle da parte nel momento in cui faranno una scoperta sensazionale: una terra misteriosa popolata da creature fantastiche.

Gli occhi del diavolo

Film diretto da Daniel Stamm, segue le vicende di una scuola di esorcismo, riaperta segretamente dal Vaticano, dopo l'aumento dei casi di possessione demoniaca. La Chiesa ha deciso di riprendere ad formare i sacerdoti, convinta che sia l'unico modo per difendersi dal male dilagante. Ma solo agli uomini è permesso effettuare esorcismi, con rammarico di suor Ann (Jacqueline Byers), giovane religiosa 25enne convinta di avere una vocazione per l'esecuzione di esorcismi. L'unico a vedere in lei questo dono speciale è un professore, che decide di farle da mentore, permettendole di assistere alle lezioni e a studiare come svolgere il rituale.

Quando suor Ann si imbatte in uno dei pazienti della scuola, si ritroverà faccia a faccia con una potente forza demoniaca, che infesterà l'intero istituto. L'anima della stessa suora sarà in pericolo, perché il demone è strettamente correlato al passato traumatico di Ann...

Cast: Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Ben Cross, Colin Salmon, Christian Navarro, Nicholas Ralph, Lisa Palfrey, Tom Forbes, Velizar Binev, Owen Davis, Posy Taylor, Elizabeth Gibson, Cora Kirk, Debora Zhecheva.

Bones And All

Film diretto da Luca Guadagnino, è la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall'animo combattivo.

Dopo il loro incontro, i due giovani iniziano un viaggio on the road che li porta alla continua ricerca di identità e bellezza. Prendendo strade secondarie, ammirando paesaggi nascosti in quella che è l'America di Ronald Reagan, Maren e Lee tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Cast: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Mark Rylance, Ellie Parker, Madeleine Hall, Christine Dye, Jake Horowitz, Kendle Coffey, Sean Bridgers, Francesca Scorsese, Anna Cobb.

Belle e Sebastien - Next Generation

Film diretto da Pierre Coré, racconta la storia di Sébastien (Robinson Mensah Rouanet), un bambino di dieci anni, che con molta riluttanza trascorre le vacanze in compagnia della nonna e della zia in montagna. Non è allettato dal fatto di dover passare le giornate ad aiutare la famiglia con le pecore, soprattutto perché è un ragazzo di città, per nulla abituato alla vita di campagna.

Un giorno, però, Sébastien si imbatte in Belle, un grosso cane bianco, che purtroppo viene maltratto dal suo proprietario. Deciso a opporsi all'ingiustizia che deve sopportare ogni giorno Belle, il ragazzo cercherà di aiutare il suo nuovo amico, vivendo l'estate più entusiasmante e avventurosa della sua vita.

Cast: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurélien Recoing, Lou Lambrecht, Noa Faure-Duval, Noam Grasset, Alois Pedrono, Eloan Bernasconi-Straub, Raphael Sevault, Inès Pech, Samuel Mathieu

Botticelli e Firenze. La Nascita della Bellezza

Rievocazioni oniriche, immagini suggestive della città e riprese di opere straordinarie si alternano alle voci dei massimi esperti, studiosi, storici dell’arte internazionali che narrano splendore e contraddizioni della Firenze di Lorenzo de’ Medici, alla scoperta di uno degli artisti simbolo del Rinascimento italiano.

Con Lorenzo il Magnifico l’equivalenza Arte & Potere si manifesta in ogni ambito economico, politico e sociale e si concretizza in dipinti, affreschi, palazzi, chiese e cappelle. Gli straordinari artisti che operano con le loro botteghe nel cuore della città trasformano Firenze in un museo a cielo aperto: sono gli anni della primavera fiorentina, della scoperta dell’America, dei contrasti con il Papa, delle lotte tra le grandi famiglie di banchieri e commercianti. A fine Quattrocento, Firenze è paragonabile alla New York degli anni Ottanta, fatta di espansione economica e culturale, con commerci e scambi da ogni dove.

Il docufilm permetterà di ripercorrere quel periodo mitico attraverso lo sguardo di Botticelli, che rappresenta quegli anni nelle sue opere, esprimendo il carattere dei suoi concittadini nella passione per il lavoro, nell’estrema competitività e intraprendenza, nel saper tessere le giuste relazioni sociali e nel saper soddisfare sempre i desideri dei committenti pubblici e privati.

Martedi 29 ore 21