Escort Torino, i dati spiegati dagli esperti di Escort4you

Escort4you è un sito specializzato che ogni anno analizza i dati sul settore delle escort. In base alle statistiche raccolte dall’Istat, Escort4you crea un sommario delle informazioni principali, delineando un quadro preciso del settore. Nel 2021 il giro d’affari ha toccato i 4,7 miliardi di euro e una forbice di clienti da 3 a 9 milioni. Il numero delle escort in Italia è intorno a 120 mila lavoratrici che svolgono l’attività in maniera stabile, più 20 mila occasionali. Passiamo quindi alla situazione delle escort in Piemonte e in particolare a Torino.

Escort a Torino e in Piemonte, i dati a disposizione

Secondo il sito Escort4you, le richieste di incontri con escort a Torino sono in crescita già da qualche anno. Il numero di escort a Torino è intorno a 2700, facendo risultare il capoluogo piemontese la terza città in Italia per quantità di sex workers, dopo Roma e Milano. La crescita delle richieste sul sito è probabilmente dovuta anche alla comodità di ricerca delle escort, aumentata con la nascita dei siti specializzati e dalla maggiore privacy che il web offre ai clienti.

Nel resto del Piemonte, i numeri sono decisamente inferiori: Alessandria conta circa 700 escort, Cuneo circa 580, Novara 550, Biella intorno a 400, Verbano Cusio Ossola circa 300, Alessandria 250 e infine Vercelli con circa 210 escort.

I prezzi delle escort a Torino e in Piemonte

Il costo delle escort varia di città in città e spesso anche di quartiere in quartiere, ma Escort4you ha evidenziato dei prezzi medi per prestazione. Le città più costose sono Alessandria e Biella, con 90 euro in media, seguite da Cuneo (89 euro), Asti (85 euro), Novara (80 euro). Le escort a Torino hanno un costo medio di 79 euro, stesso prezzo registrato per Verbano Cusio Ossola. Le escort a Vercelli sono le più economiche, con un costo medio a prestazione di 70 euro. In tutto il Piemonte, come anche nella gran parte del territorio italiano, i prezzi sono in leggero aumento, probabilmente a causa della crisi economica del post pandemia.

Il quadro delineato dagli esperti di Escort4you parla di un settore in espansione e di un numero sempre crescente di richieste, probabilmente dovuto ad una maggiore comodità di ricerca e alla maggiore tolleranza della società al fenomeno, nonostante attualmente non esistano regolamentazioni e normative.