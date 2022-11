Uno dei problemi più rognosi in assoluto da affrontare quando dobbiamo richiedere una ristrutturazione del bagno è sicuramente il problema delle infiltrazioni che in questa stanza permeata di acqua potrebbero essere anche più fastidiose e insidiose. Le infiltrazioni d’acqua accadono semplicemente perché è venuta meno l’opera di impermeabilizzazione che la struttura del bagno dovrebbe offrire e garantire. Magari è successo col tempo, con l’usura o semplicemente perché non è stato fatto un buon lavoro alla base e dunque una nuova ristrutturazione deve mirare a correggere questo problema.

Dal momento che siamo i diretti responsabili della nostra casa è importante che ci mettiamo delle mani di professionisti esperti del settore e non ci affidiamo a caso a qualcuno che magari non ci offre delle garanzie specifiche. Prima di tutto per realizzare una buona impermeabilizzazione del bagno bisogna andare ad utilizzare delle sostanze specifiche come potrebbero essere dei polimeri e dei bitumi, ogni materiale che deve essere utilizzato è importante che sia di buona qualità. Questo non vale solo per l’opera di impermeabilizzazione ma vale un po’ in generale per tutti i lavori che vengono effettuati all’interno del bagno e che danno dei risultati che si spera durino diversi anni a venire, sia per evitare di andare ad investire di nuovo in una ristrutturazione, sia per evitare di soffrire il disagio comunque di avere dei lavori all’interno della casa, perché non piace a nessuno il fatto di dover fare a meno del proprio bagno per qualche giorno.

Quali sono le conseguenze delle infiltrazioni d’acqua

Le infiltrazioni d’acqua sono piuttosto insidiose, infatti il problema è che potrebbero andare a generare delle perdite di acqua non solo all’interno del nostro bagno ma potrebbero accorgersene addirittura le persone che abitano nei piani inferiori. Se la casa è nostra, ce ne accorgeremo noi perché il piano inferiore comunque c’è una stanza di nostra pertinenza, ma in un condominio potremmo dover pagare i danni che andiamo a recare nelle case degli altri. Per questo le cose non devono mai essere fatte a caso ma ponderate dall’inizio alla fine. Ogni volta che vediamo delle macchie di umidità sicuramente possono essere date dal fatto che ci sia una infrazione, poi la gravità della situazione dipende anche da quanto sia grande questa perdita o questa macchia di umidità. Comunque sia non possiamo lasciare le cose ferme in questa maniera ma bisogna intervenire in maniera molto repentina per andare a sistemare il degrado che ha consentito a questa situazione di verificarsi, per ripristinare l’isolamento. Possiamo metterci nelle mani di professionisti che sono in grado di andare a progettare l’interno del bagno in modo che non si verificano più delle infiltrazioni. Questo tipo di progetto deve essere fatto studiando il bagno nello specifico su cui si andrà a lavorare, perché bisogna tenere conto delle condizioni ambientali per poter adottare delle soluzioni che siano consone ed efficaci. Naturalmente possiamo approfittare dei lavori di ristrutturazione anche per andare a fare degli altri interventi strutturali importanti, ad esempio per andare a proteggere le piastrelle e i raccordi della parete e del pavimento che si trovano sotto a questi elementi.