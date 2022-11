Gsh Sempione, festa grande per i 40 anni

Gsh Sempione ‘82 festeggia sabato 26 novembre il suo 40° anno di attività con una grande festa alla Fabbrica di Villadossola.

Per celebrare l’associazione sportiva dilettantistica di atleti con disabilità fisica e intellettiva/relazionale dalle 20:30 ospiti, interviste, musica e la consegna del Premio Memorial Angelo Petrulli. Durante la serata a ingresso libero dal titolo 'SiamoForty' sarà presentato in anteprima un progetto che sarà realizzato grazie al ricavato della "Cena della Comunità del Vco" organizzata da Fondazione Comunitaria. Inoltre per la prima volta verrà fatta sentire per intero la canzone del Gsh, scritta e realizzata da Francesco Lembo.

Gsh Sempione 82 è stata fondata da Angelo Petrulli (storico presidente dal 1996 al 2017), Marco Ferraris (ideatore del sodalizio e atleta in carriera) , Aureliano Chiaravalloti, Genesio Bonomi, Ezio Madarena, Pier Antonio Sini, Enrico Dario, Luciano Felisati. L’attività è iniziata nella stagione 1982/83 praticando basket Paralimpico e negli anni si sono aggiunte numerose discipline sportive: atletica leggera, sci alpino, sci nordico, nuoto, tennis, curling. Inoltre l’associazione svolge da numerosi anni progetti sociali, volti all’inclusione dei soggetti con disabilità e alla loro integrazione.