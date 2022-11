Caro-bollette, Nova Coop spegne oltre un terzo delle luminarie di Natale nei supermercati

Nova Coop risponde al caro-bollette spegnendo oltre un terzo delle luminarie natalizie nei supermercati.

Come già annunciato nelle scorse settimane, la catena della grande distribuzione per fare fronte agli aumenti di luce e gas ha deciso di ridurre stelle comete e festoni luccicanti nei punti vendita. "Ci siamo predisposti - ha spiegato Ernesto Dalla Rive, presidente di Nova Coop Piemonte - ad affrontare un Natale con quello che è il sentimento percepibile nella nostra comunità, quindi un 25 dicembre fatto di attenzione e risparmio. L'obiettivo è coniugare un momento di ritrovata serenità familiare, con il sentimento che non sia indifferente quello che capita attorno a noi".