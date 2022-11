Le iniziative per l'Avvento a Domodossola

È iniziato ieri l'Avvento. Al Santuario del Santissimo Crocifisso al Sacro Monte Calvario il periodo è accompagnato da un invito ad una riflessione sul tempo. Come simboli di questo Avvento la comunità Rosminiana, accanto alle candele, ha voluto collocare degli orologi di vario tipo.

“Non perché volessi fare l'esposizione degli orologi che abbiamo in casa -ha precisato ieri nell'omelia il rettore don Michele Botto- , ma per invitare a riflettere sul tempo. Accanto agli orologi abbiamo esposto anche la poesia di madre Teresa di Calcutta 'Trova il tempo'. In questo periodo di Avvento occorre trovare il tempo per il Signore Gesù. Trovare un tempo per il Signore non è sempre facile, non serve solo ricaricare il cellulare, occorre ricaricare lo Spirito. Nel tempo forte dell'Avvento occorre essere capaci di mettere in campo quelle cose che ci vengono chieste su tutte la carità, la preghiera, l'attenzione ai poveri”.

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso invece propone un cammino di riflessione e preghiera sulla famiglia. Ieri è stata accesa la prima candela, non c'è più la corona d'Avvento sospesa al soffitto come prima dei lavori di restauro dell'abside ma sono state sistemate quattro candele bianche contornate da addobbi vicino all'altare. Stasera alle 20.45 si terrà il primo incontro sulla famiglia attenta alla quotidianità.

La parrocchia domese inoltre, in collaborazione con il Comune di Domodossola, organizza per tutti i bambini delle scuole elementari e medie l'iniziativa 'Concorso dei presepi sotto il tetto' (per partecipare concorsopresepi@parrocchiadomodossola.it). Domenica 18 dicembre alle 12 in piazza Mercato saranno premiati tutti i partecipanti. Inoltre una commissione premierà i presepi più belli.