Autoscala vigili del fuoco, Borghi interroga il ministro Piantedosi 

Il senatore ossolano del Pd Enrico Borghi, a seguito dell’appello lanciato nelle scorse ore dal primo cittadino domese Lucio Pizzi, ha depositato questa mattina una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Negli anni scorsi avevamo chiesto ed ottenuto dal Governo e dal Comando di Torino che fossero ammodernati i mezzi in dotazione ai distaccamenti della nostra provincia – commenta il Senatore Ossolano – non è una questione di campanile, è una questione di sicurezza del territorio e dei nostri cittadini. Ho saputo che nel corso del 2022 in numerosi periodi l’autoscala in servizio al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola non è stata nei fatti disponibile perché trasferita temporaneamente, di volta in volta, ad altri territori.”

Come rileva pubblicamente il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, alla data attuale tale fondamentale attrezzatura risulta essere stata trasferita temporaneamente al Comando di Imperia senza conoscerne i tempi eventuali di restituzione della stessa.

“Ho chiesto al Ministro Piantedosi di intervenire – conclude Borghi – affinché un territorio complesso e delicato quale quello ossolano possa e debba avere l’autoscala disponibile con certezza e continuità temporale”.