Vigili del fuoco da tutto il Piemonte per il corso di patente nautica nel Vco

Nel mese di novembre il Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la Direzione regionale VVF, ha organizzato ed ospitato un corso di standardizzazione per patente nautica per 15 vigili del fuoco provenienti da tutto il Piemonte già in possesso di abilitazione civile alla conduzione di barche.

Quattro istruttori provenienti dai Comandi VVF di Torino, Verona e Bergamo hanno formato gli allievi sul Lago Maggiore utilizzando natanti da soccorso specifici. Il programma del corso prevedeva prove pratiche di ormeggio e teoriche di navigazione e il superamento di un esame finale, che ha permesso ai discenti di ottenere l’abilitazione alla conduzione di mezzi VVF di prima categoria nautica, di potenza non superiore agli 80 cavalli.