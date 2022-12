Quattrocento anni ricordati in 400 foto. Questa l’iniziativa del gruppo fotografico La Cinefoto di Domodossola. Che, venerdì 2 dicembre, nella sua sede, riproporrà le fotografie scattate quest’anno in occasione delle celebrazioni per la tradizionale Milizia. In pratica una rivisitazione della proiezione già fatta a ottobre all'ex Comunità Montana di Bannio.

­