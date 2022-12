A Crevoladossola torna la corsa benefica dei Babbi Natale

Giovedì 8 dicembre, con partenza dal parco di Villa Renzi, in via Sempione 70 a Preglia di Crevoladossola, avrà luogo “Babbi Natale in Corsa”, tradizionale camminata non competitiva organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana e dall’ASD Caddese, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Crevoladossola.

Il ritrovo è fissato alle ore 10:00. Alle ore 11:00 partirà un minigiro di circa 1 Km, con iscrizione gratuita, dedicato ai bambini sino a 12 anni, anche accompagnati da genitori e in passeggino. A ogni bambino verranno regalati il costume o il cappello di Babbo Natale, sino ad esaurimento scorte. A seguire una camminata per adulti di 5 Km, completamente pianeggiante. L’iscrizione è di € 5,00 incluso il cappello di Babbo Natale, sempre sino ad esaurimento scorte. Alla fine riconoscimento per le prime tre donne e tre uomini al traguardo. Sono inoltre previsti un riconoscimento e un ristoro finale per tutti i partecipanti, piccoli e adulti.

“È gradito indossare il costume di Babbo Natale o il semplice cappello, ma la partecipazione è libera a tutti: l’unico obbligo è munirsi di spirito natalizio per un paio d’ore di sano divertimento” sottolineano gli organizzatori. Il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza.

La camminata è inserita nell’ambito della Fiera di Santa Klaus, dove, sempre in Villa Renzi, sono previste bancarelle natalizie e la possibilità di ristorarsi con polenta con spezzatino, salamini o gorgonzola, oltre a vin brulé, cioccolata, castagne.