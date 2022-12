Doppio appuntamento con "Coccole e filastrocche" alla Biblioteca Contini

A dicembre, alla Biblioteca “Contini” di Domodossola, “Coccole e filastrocche” raddoppia con due appuntamenti per bambini da 0 a 12 mesi.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 10.30 Donatella Mora ci insegnerà a realizzare piccole sculture di carta per giocare con carta, forbici e tanta fantasia insieme ai più piccoli, mentre mercoledì 14, sempre alle ore 10.30, sarà protagonista la voce per instaurare un legame profondo con il proprio bambino attraverso la musica e il canto con Astrid Quintero Reyes e la collaborazione dell’Associazione AmaMusica.

Oltre al valore delle attività proposte, entrambi gli incontri rappresenteranno un momento importante di condivisione e confronto per aiutare i genitori ad accompagnare i loro bambini nella meravigliosa avventura della loro crescita.

Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.

Per qualunque ulteriore informazione potete contattare direttamente la biblioteca: 0324/242232, oppure biblioteca@comune.d