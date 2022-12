Premosello, l'opposizione: “Qual è la situazione economico-finanziaria della Riss?”

Due interrogazioni con richiesta di risposta scritta della minoranza sulla Riss di Premosello. Le ha presentate nelle scorse ore al protocollo del Comune il gruppo consiliare di minoranza.

Riguardano la richiesta di chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria della Residenza Socio Sanitaria al 30 novembre e la percentuale media di occupazione dei posti letto e i dettagli delle azioni intraprese dalla Giunta per affidare in concessione la struttura.

Chiede il consigliere di minoranza, Andrea Monti: “Per quanto riguarda il primo punto siamo fortemente preoccupati dell’eventuale 'buco' nei conti della struttura socio-sanitaria e dell’impatto che questa eventuale circostanza avrà sul bilancio dell’anno in corso. Per quanto riguarda il secondo aspetto, vogliamo che si illustrino chiaramente i dettagli operativi relativi alla esternalizzazione della Struttura: Ribadiamo che ci opporremo ad ogni 'operazione' che non terrà in giusta considerazione il valore di questa importante realtà, dato atto che è ipotizzabile un canone di concessione pari a oltre 300.000,00 euro annui (la struttura dispone di 79 posti letto), come ribadito nel recente intervento in consiglio comunale della nostra consigliera Nolli Corinna”.