Aree Protette, conclusi i corsi di costruzione e manutenzione dei muri a secco

Sono stati un successo i corsi di costruzione e manutenzione dei muri a secco organizzati dalle Aree Protette dell'Ossola nell'ambito del progetto Interreg Interraced con la collaborazione di Sefors Vco.

Organizzati con moduli tecnico-pratici di 2 giornate ciascuno, i corsi si sono conclusi a novembre e hanno permesso a 24 partecipanti di apprendere le nozioni e le tecniche base per intervenire efficacemente sulle murature in pietra a secco che caratterizzano gran parte dei paesaggi terrazzati delle valli dell'Ossola.

“Si tratta di un'attività formativa molto importante per diffondere e mantenere viva una conoscenza tecnica, costruttiva e culturale che rischia oggi di andare perduta se non adeguatamente tutelata e diffusa. Ricordiamo che l'arte di costruzione dei muri a secco è iscritta nella Lista del Patrimonio Immateriale UNESCO come elemento transnazionale di 8 paesi: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera.” sottolinea l'Ente di gestione delle Aree Protette.

L'iniziativa di formazione pratica ha seguito quella teorico-scientifica promossa nei mesi precedenti dalle Aree Protette dell'Ossola con la collaborazione di Ars.Uni.Vco. I materiali didattici e le videolezioni del corso della durata di 32 ore complessive sono disponibili sul sito di Ars.Uni.Vco.