Carnevale, il Togn e la Cia saranno ancora Alessia Belardinelli e Leonardo Zanoni

Si è svolta sabato 3 dicembre presso il bar Ethò di Domodossola la tradizionale presentazione delle maschere del Carnevale domese da parte del Comitato Pulenta E Sciriuii. Saranno ancora Alessia Belardinelli e Leonardo Zanoni il Togn e la Cia del Carnevale di Domodossola per l'edizione 2023.

“A causa delle restrizioni per il Covid-19 dello scorso anno -spiega il Comitato Pulenta e Sciriuii- abbiamo deciso di riconfermare la coppia di giovani domesi, per dare loro la possibilità di godere appieno della manifestazione, effettuata solo parzialmente lo scorso anno. Non era stato infatti possibile effettuare la rinomata sfilata nelle vie della città e il matrimonio tra Togn e Cia non è stato celebrato. L’occasione per i due fidanzati arriverà quindi nel prossimo Carnevale, dove Antonio della Motta e Lucia di Briona potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore”.

Il nuovo presidente Roberto Ghignone prima della cena del Comitato ha introdotto, insieme ai membri del Direttivo, il programma sommario della festa che lo scorso anno era stata solo parziale. Si confermano tutte le tradizioni, dalla polenta in piazza alle visite alle scuole. La domenica ci sarà il matrimonio del Togn e della Cia e la sfilata di carri e gruppi. Confermati quindi Togn e Cia, Leonardo Zanoni, classe ‘99, e Alessia Belardinelli, classe '98. Entrambi entusiasti di questa avventura, sono felicissimi di poter rappresentare nuovamente i personaggi del Carnevale Domese.

Il Comitato ha poi proceduto alla consegna delle tessere socio agli iscritti (raggiunta quota 52 quest’anno). Una grande novità della serata è stata la consegna, per la prima volta da quando il Comitato è stato fondato, anche a quattro donne, da anni coinvolte nelle manifestazioni del Comitato, ma non ancora formalmente definite “soci ordinari”. Entrano quindi a far parte ufficialmente del Comitato Pulenta E Sciriuii Marika Mangiola, Elisa Maglio, Martina Orio e Cristina Arcifera (da sinistra nella foto assieme al Presidente Roberto Ghignone). Infine anche l'attuale Togn, Leonardo Zanoni, entrerà a far parte del Comitato, garantendo quindi futuro supporto all'associazione anche una volta terminata la sua investitura.