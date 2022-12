Terzo appuntamento con i Concerti d’Autunno in Collegiata

Terzo appuntamento della rassegna 'Concerti d’Autunno 2022' organizzata dalla Cappella Musicale del Calvario, dall’Istituto della Carità e dalla Parrocchia di Domodossola. Il concerto si terrà domenica 11 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola.

Il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di S. Quirico con Federica Napoletani (soprano) e Candice Carmalt (alto) dirette da Manfred Nesti proporranno l’esecuzione del Concerto grosso in sol min “Per il SS. Natale”, op. 8 nr. 6, per orchestra e basso continuo di Giuseppe Torelli (1658-1709), del mottetto in la maggiore O magnum mysterium, ZWV 171, per contralto solo, flauto, archi e basso continuo e del Magnificat in do maggiore ZWV 107, per soprano solo, coro a quattro voci miste, orchestra e basso continuo di Jan Dismas Zelenka (1679-1745), della cantata In dulci jubilo, BuxWV 52, per coro a tre voci miste, archi e basso continuo di Dietrich Buxtehude (1637-1707) e delle cantate Nun komm der heiden Heiland, per la prima Domenica di Avvento, per soli, coro a quattro voci miste, orchestra e basso continuo. di Johann Sebastian Bach (1685-1750), BWV 61, e di Georg Philipp Telemann (1681-1767), TWV 1:1178.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola e della Città di Domodossola, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT.

Il Convivio Rinascimentale nasce dalla voglia di alcuni estimatori di musica antica di eseguire pagine di musica sacra e profana del periodo rinascimentale e barocco. Il progetto musicale vuole creare un equilibro tra il rispetto della prassi esecutiva del tempo e l'approccio interpretativo dell'esecutore moderno. Il gruppo si è esibito per la prima volta al pubblico presentando il concerto “Musiche alla corte dei Silva”, curato da Dario Gnemmi e tenutosi nell’ottobre del 1997 nella Sala delle Armi di Palazzo Silva a Domodossola, per l’occasione riaperta al pubblico dopo una chiusura quasi ventennale.

La Camerata Strumentale di S. Quirico è sorta nel 1989 per accompagnare l’attività della Corale di Calice nell’esecuzione di pagine per coro e orchestra. Tutti questi gruppi, unitamente alla Schola Gregoriana del S. Monte Calvario, danno vita alla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.