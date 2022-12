Note di Natale il 10 dicembre a Domodossola

Un concerto che profuma di Natale, ma anche di debutto: sabato 10 dicembre il Lions Club Domodossola offrirà al capoluogo della Val d'Ossola un concerto speciale, presso la Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola.

Profuma di Natale grazie al programma pensato per comporre un vero e proprio concerto delle feste, ma anche di debutto, grazie alla prima esibizione pubblica del Coro Iris, diretto da Barbara Faustini, insieme all'Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani diretta dal M° Alberto Lanza, realtà ormai consolidata e apprezzata del panorama musicale nazionale. Entrambe le formazioni vedono in tanti giovani appassionati il loro cuore pulsante: l'Orchestra GMO fin dal 2001, anno di fondazione, il Coro Iris dal settembre di quest'anno.

“Nel 2001 l’idea fu di offrire la possibilità a “musicisti in erba” di fare la loro prima esperienza di musica d’insieme – afferma il M° Alberto Lanza – unendo strumenti a fiato, archi, percussioni e strumenti digitali in un unico gruppo. Oggi, a distanza di più di venti anni, posso affermare con un pizzico d'orgoglio che l’idea è risultata vincente: l'Orchestra GMO è composta da circa cento elementi compresi tra i 12 e i 30 anni, provenienti da tutta la provincia del VCO, dal novarese e dalla provincia di Milano. Con loro in questi 21 anni abbiamo tenuto oltre 350 concerti in tutta Europa.”

La prima parte della serata di sabato 10 dicembre, che inizierà alle ore 21, vedrà protagonisti sul palco i quindici giovanissimi membri del Coro Iris, seguiranno i cinque brani eseguiti dalla GMO, mentre a chiudere saranno le due formazioni insieme per un gran finale di musica e canto.

“L'idea è nata prima dell'estate, ma solo a settembre di quest'anno abbiamo ufficialmente dato vita alla formazione corale: – afferma Barbara Faustini, insegnante della Scuola Media G. Floreanini di Domodossola e direttore del Coro Iris – abbiamo sentito la necessità urgente di dare spazi alle nostre ragazze e ragazzi, che attualmente possono studiare canto solo nel primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è nato per loro e per questo non abbiamo posto paletti: l'unico requisito è avere una buona dose di passione per il canto. Il coro attualmente è composto da una quindicina di ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni d'età, ma è aperto a tutti i giovani fino a 20 anni che vorranno unirsi. Si tratta di un coro di voci bianche, che con la crescita dei nostri membri attuali e con l'inserimento di nuove voci si trasformerà presto in un coro giovanile. Speriamo che il Coro Iris, nato nell'ambito del più ampio progetto SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani, possa bissare l'importante esperienza dell'Orchestra GMO. Il nome “Iris” è stato scelto dai e con i ragazzi: rappresenta l'arcobaleno, simbolo della diversità che caratterizza ciascuno di noi, è contenitore di personalità differenti che lavorano insieme e, attraverso un processo didattico di valorizzazione, creano armonia, un arcobaleno appunto. Nel coro non c'è competizione, c'è cooperazione, scambio di armonie e di vibrazioni positive – conclude Barbara Faustini – e credo che questo sia, oggi più che mai, un insegnamento importantissimo per i nostri ragazzi.”

Di seguito il programma del concerto:

Prima parte (solo Coro Iris)

Mauro Zuccante, Fides Bruno Coulais, Vois sur ton chemin John Rutter, The Lord bless you and keep you Whoopi Goldberg, Hail Holy Queen, dal film Sister Act

Seconda parte (solo Orchestra GMO)

John Williams, Jurassic Park Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso George Gershwin, Porgy & Bess Musica tradizionale, Christmas Carol Fantasy Hans Zimmer, Heroes of Freedom

Terza parte (Orchestra GMO e Coro Iris)

Leonard Cohen, Hallelujah John Lennon, Happy X-mas

Il concerto in programma sabato 10 dicembre presso la Collegiata di Domodossola prevede l'ingresso ad offerta libera, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni sulle attività dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli www.ruminelli.it – www.facebook.com/associazionemarioruminelli – info@fondazioneruminelli.it