La riqualificazione di Madonna della Neve e via Rosmini amplia il Borgo della Cultura

Si amplia il Borgo della Cultura con la nuova “agorà” di largo Madonna della Neve e di via Rosmini, che sono diventate pedonali. I lavori inaugurati il 7 dicembre si inseriscono nell'amplia riqualificazione del centro storico.

L'amministrazione ha annunciato anche i lavori del prossimo anno che riguarderanno un ultimo pezzo in largo della Madonna della Neve che non è stato inserito nei lavori. Il sindaco, in occasione della presentazione degli interventi, ha spiegato che in un primo tempo l'amministrazione non pensava di rendere interamente pedonale la zona, ma solo di alleggerire il traffico delle auto lasciando un senso unico.

Dice il sindaco Lucio Pizzi: “C'è stata la disponibilità dei padri rosminiani, che ringrazio, a lasciarci in uso il parcheggio del Collegio e quindi il prossimo anno verrà asfaltata anche questa parte con una spesa di 50 mila euro. Questo intervento ha un'importanza fondamentale per noi perchè porta al Sacro Monte Calvario Patrimonio Unesco, valorizzando il percorso devozionale. Sempre il prossimo anno verranno avviati i lavori di via Marconi, piazza Cavour, via Binda e il teatro Galletti”.

“Anche il parcheggio sterrato del Collegio Rosmini avrà un piccolo maquillage- ha detto il sindaco - , un fondo di 25 centimetri per evitare le pozzanghere in caso di pioggia . Poi ci sarà una sistemazione definitiva che vedrà o ampliamento del parcheggio in zona esterna oppure un nuovo parcheggio sotterraneo”.