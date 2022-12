Musei aperti, mostre ed esposizioni durante il mercatino natalizio di Santa Maria Maggiore

Oltre all'apertura dei caratteristici musei di Santa Maria Maggiore, quello dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, in occasione del Mercatino di Natale in programma dal 9 all'11 dicembre non mancheranno originali mostre e piccole esposizioni in alcuni degli angoli più suggestivi del paese.

All’interno dell’antico lavatoio di Santa Maria Maggiore, in Via Roma, proprio nei pressi dell’ingresso principale del mercatino sarà esposto Il calendaro dell’avvento . Un incantevole paesaggio invernale fa da sfondo agli elementi caratteristici del Natale in montagna e ci sarà anche un pannello sul quale esprimere auguri e desideri per il Natale. Sarà visitabile dal 9 all'11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Nel giardino dell’ex Villa Gennari, in Piazza Risorgimento (al fianco del Vecchio Municipio) sarà visibile venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 la mostra sorprendente ed ironica di 'Gioielli natalizi', che potranno essere acquistati dal 17 dicembre fino al termine delle vacanze natalizie.

Al centro culturale Vecchio Municipio sarà invece visitabile la mostra 'Bestialità – Approcci seri e faceti agli “altri” animali di montagna', la curiosa esposizione inaugurerà il proprio lungo periodo di apertura proprio nei giorni del Mercatino di Natale e sarà visitabile durante le vacanze di Natale e fino al 18 febbraio 2023.