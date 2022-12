Estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco il 29enne protagonista dello schianto in Borgata Castanedo

E' succvesso all'1.30 della scorsa notte l'incidente che ha visto come protagonista un 29enne domese. Per cause al vaglio dei Carabinieri, il giovane è andato a sbattere contro il muretto ddi cinta di un cortile all'angolo tra via di Vittorio e Borgata Castanedo. I Vigli del fuoco hanno estratto il giovane incastrato tra le lamiere. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 arrivati con due ambulanze, di cui una medicalizzata. Erano presenti anche i Carabinieri. Il giobvanme è stato trasportato al vicino Dea dell'ospedale San Biagio in codice rosso con gravi ferite causate dal violento impatto.