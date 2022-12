La banda di Fomarco ha festeggiato Santa Cecilia

Il corpo musicale di Fomarco, insieme a molti sostenitori, ha festeggiato Santa Cecilia il pomeriggio di sabato 26 novembre.

Dopo un benvenuto musicale ai presenti, don Simone ha celebrato la Santa Messa in memoria di tutti i musicanti, soci e amministratori defunti, cerimonia quest’ultima accompagnata dalla corale di Pieve Vergonte, diretta dal maestro Alessio Iolita e dal corpo musicale di Fomarco. A seguire la cena dove i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda tra, balli, canti e musica.

Emozionante la premiazione di alcuni musicisti ed amministratori che hanno ricevuto dal presidente, Sonia Piatti e dal maestro Fabrizio Bionda, un meritato doveroso riconoscimento .

Premiati Varetta Sergio e Nugo Mirco per i loro 25 anni di appartenenza al corpo musicale di Fomarco; Felice Maurizio e Dieni Pietro per i loro 20 anni di appartenenza al corpo musicale di Fomarco; Marigonda Pier Paolo, purtroppo assente per motivi familiari, per i suoi 10 anni di appartenenza al corpo musicale di Fomarco.

Discorsi, ringraziamenti e saluti di rito da parte del sindaco Maria Grazia Medali, del presidente dell’Anbima Antonella Rosa, del presidente onorario dell’Anbima Aldo Picchetti.

Il prossimo appuntamento con il corpo musicale di Fomarco è il concerto di Natale in programma per il giorno sabato 10 dicembre al teatro Massari di Pieve Vergonte.