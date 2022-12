La Cestistica batte Gravellona nel derby. Al PalaRaccagni finisce 77 a 65

Si tinge di granata il derby tra Cestistica e Incontro Gravellona. Al PalaRaccagni gli ossolani hanno calato il settebello, imponendosi 77-65 sui cugini rivali di tante battaglie negli ultimi anni.

Partita indirizzata già nel primo tempo, chiuso sul 47-30 dalla Cestistica. "E' un successo che dimostra la squadra che siamo: eravamo senza Cerutti e Maglio, con De Tomasi che si è infortunato dopo 10'" l'analisi di coach Marchi.

"Nonostante questo non ci siamo fatti condizionare. Va anche evidenziato come a Gravellona mancassero Sacco e Gavioli: è stato dunque un derby con tanti assenti. Noi abbiamo giocato un grandissimo primo tempo su entrambe le metacampo: in attacco siamo stati chirurgici ed in difesa abbiamo tenuto botta. Devo dire ancora una volta bravi a questi ragazzi, che mi stanno regalando delle sensazioni bellissime. Speriamo ovviamente di avere buone nuove dall'infermeria, perchè alla lunga non si può pretendere che i giocatori stiano sul parquet 40' come sta capitando spesso" conclude Marchi.