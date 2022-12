Rompe una vetrina con un pugno, identificato dalla Polizia Locale domese

Il Corpo di Polizia Locale, mediante l’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale e l’incrocio di quelle immagini con quelle di un impianto di videosorveglianza di un privato, ha individuato l’autore del danneggiamento di una vetrina di un’attività commerciale ubicata nel Borgo Della Cultura. Il danneggiamento era stata stato commesso la notte del 30 ottobre.

La Polizia Locale ha iniziato l’indagine confrontando le immagini con quelle delle poche banche dati che, a legislazione vigente, risultano disponibili per la diretta consultazione da parte della Polizia Locale. Non sono infatti attualmente operativi sistemi di videosorveglianza urbana, dotati di riconoscimento facciale automatizzato, in quanto la loro conformità alla normativa in materia di tutela della privacy a tutt’ora oggetto di rilievi dell’Autorità Garante preposta.



A questa limitatezza di moderne risorse investigative, disponibili per la Polizia Locale, ha tuttavia sopperito la determinazione del personale di Polizia Locale che ha seguito l’indagine, condotta per oltre un mese anche mediante tradizionali metodi investigativi, unita alla consueta e proficua intesa con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, che hanno prestato la loro più ampia collaborazione, permettendo così alla Polizia Locale di rintracciare il responsabile, che è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art.635, c. 2 numero 1) C.P.: “danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede”.

Il proprietario del negozio ha dovuto tenere chiusa la propria attività per una giornata, per permettere la sostituzione della vetrata che era stata rotta da un pugno, vibrato probabilmente in uno stato di alterazione determinato dall’assunzione di bevande alcoliche.