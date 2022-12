Boschi e montagne piemontesi cercano nuove energie: "Risorse per sostenere il ricambio generazionale e per le infrastrutture"

" Il nostro territorio è per il 38% coperto da foreste è, quindi, assurdo e poco lungimirante non sostenere il ricambio generazionale e la creazione di nuove imprese agrofrestali. Dovrebbe essere un obiettivo fondamentale da perseguire per sviluppare il tessuto imprenditoriale e creare un’effettiva filiera locale di valorizzazione del legno ”. E’ quanto evidenziano in una specifica comunicazione alla Regione Roberto Moncalvo , presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale circa lo stanziamento delle risorse dello Sviluppo Rurale per il nuovo periodo di programmazione della PAC 2023-2027, rispetto alle misure riguardanti le Foreste e la Montagna.

“Sono proprio le aree rurali a necessitare il maggior fabbisogno di sviluppo per cui vanno incentivate le nuove realtà imprenditoriali ed è per questo che non è pensabile che il Piemonte, a differenza di molte altre regioni, non abbia previsto risorse nella nuova programmazione 2023/2027 rispetto all’intervento relativo all’Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura – proseguono Moncalvo e Rivarossa -. Alla luce poi dei cambiamenti climatici sempre più evidenti e della forte siccità che stiamo vivendo quest’anno, inoltre, è fondamentale potenziare le infrastrutture irrigue dedicando apposite risorse alla progettare e realizzazione di un sistema di piccoli invasi a basso impatto paesaggistico che possa consentire alle imprese agricole di poter portare avanti la loro attività primaria: la produzione di cibo. Per questo è strategico prevedere un incremento dei fondi attualmente stanziati attraverso un’impostazione sinergica tra settore agricolo, montagna e foreste, per convergere nella prospettiva comune di potenziare l’agroalimentare piemontese”.