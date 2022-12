Donazione alla Cardiologia del San Biagio da parte dell'associazione Mosaico FOTO E VIDEO

E' stato donato oggi alla Cardiologia dell'ospedale San Biagio dall'associazione Mosaico un carrello per l'emergenza utile all'ambulatorio del reparto. Mosaico è un’associazione di orientamento sanitario e solidarietà sociale nata nel 2008. Un regalo con il cuore per il cuore, come ha spiegato la l'esponente del comitato scientifico Chiara Vicari. Promotore dell’iniziativa è il professor Mario Sgro che, in quarant’anni di professione medica, trascorsi tra corsia ospedaliera e sala operatoria, ha condiviso con i suoi pazienti ed i loro familiari le difficoltà, i disagi, il disorientamento generati dalla malattia.

Alla consegna del dono, del valore di 1500 euro, erano presenti oltre a Chiara Vicari, altri componenti dell'associazione, il dirigente del reparto di Cardiologia Alessandro Lupi, il direttore sanitario Emanuela Pastorelli, operatori sanitari e il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

La collaborazione tra l'organizzazione di volontariato e il reparto non si fermerà al dono, ma spazierà anche attraverso la divulgazione scientifica con il consolidamento di una cooperazione con il direttore Alessandro Lupi in occasione di conferenze. “Uno degli scopi dell'associazione – ha spiegato Chiara Vicari - è l'orientamento sanitario. Collaborano con noi eccellenze del territorio per dare una mano all'orientamento del paziente e della propria famiglia. Non secondario è il settore della divulgazione, abbiamo effettuato molte conferenze su varie tematiche per sensibilizzare la popolazione. Non ultimo organizziamo dei corsi per cui vengono rilasciati crediti per le professioni sanitarie”.

“Il carrello è equipaggiato con defibrillatore ed altri macchinari – ha spiegato il dottor Lupi - utili per eventuali interventi medici di soccorso in emergenza nei confronti degli ammalati. Ne avevamo diversi nella Cardiologia, ma in ambulatorio ne avevamo uno solo per cui si tratta di un dono importante”.